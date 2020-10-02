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Sağlık Bakanlığı' ndan Pnömokok Aşısı Duyurusu

Bakanlık : "Bakanlığımızın risk gruplarına yönelik pnömokok aşı uygulaması bugünden itibaren sekiz sağlık merkezinde uygulamaya girmiştir."

02 Ekim 2020 Cuma 10:33
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Sağlık Bakanlığı' ndan Pnömokok Aşısı Duyurusu

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

Bakanlığımızın   risk gruplarına yönelik  pnömokok   aşı uygulaması   Bugünden  itibaren  sekiz  sağlık merkezinde uygulamaya girmiştir.
Bu merkezler,Lefkoşa  Trenyolu polikliniği   ,Güzelyurt Sağlık Merkezi,Lapta Sağlık Merkezi,İskele Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi,Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi  ve Akdoğan Sağlık Merkezi'dir.
Aşı uygulanacak  risk grupları şunlardır:

1-65  yaş ve üzeri kişiler
2-Kronik Böbrek Yetmezliği
3- Nefrotik sendrom
4-Kronik Kalp Hastalığı   
4--Lösemi
-Lenfoma
-Hodgkin hastalığı
-Multipl myelom
- Kanser Hastaları
-Solid organTransplantasyonu
-İmmünsupresif tedavi
Konjenital ya da kazanılmış
immünyetmezlik
HIV enfeksiyonu
 -Fonksiyonel ya da anatomik  aspleni(thalesemi hastaları)
- BOS kaçağı   
-Kohlear implantı

Kronik Akciğer Hastalığı     
-Şeker Hastalığı olanlar
-Alkolizm
-Kronik Karaciğer Hastalığı
-Siroz
-Sigara içiciliği  olanlar

Kişiler  yukarıda belirtilen  merkezlere giderek pnömokok   zatürre aşısı yaptırabilecektir .

Son Güncelleme: 02.10.2020 10:43
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