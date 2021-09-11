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Sağlık Bakanlığı'nın 'Mobil Aşılama Hizmeti' devam ediyor

Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede, halkımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimlerini artırdı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 10:26
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Sağlık Bakanlığı'nın 'Mobil Aşılama Hizmeti' devam ediyor

Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede, halkımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimlerini artırdı.

Mobil Aşılama Birimleri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet verecek.

Henüz aşı olmayan kişilerin kimlik kartları, 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişilerin ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları şöyle belirtildi:

Lefkoşa

12 Eylül Pazar ve her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Girne

15 Eylül Çarşamba ve her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Gazimağusa

16 Eylül Perşembe ve her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKKTC AşılamaMobil Aşılama Hizmeti
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