Sağlık Bakanlığı o haberi yalanladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Habertürk kanalında KKTC'den Covid -19 hastalarının ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldüğü yönünde yapılan haberin gerçekliği yansıtmadığını açıkladı.

Bahsi geçen hastanın vaskülit tanısı ile tedavi gördüğünü, ailesinin isteğiyle Türkiye'ye gönderildiğini, Covid-19 vakası olmadığını kaydeden Bakan Pilli, hastaya gerekli Covid-19 testlerinin yapıldığını, test sonuçlarının negatif olduğunu belirtti.

Şuanda ülkemizde herhangi bir vakanın olmadığını vurgulayan Bakan Pilli, vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını, resmi olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.