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Sağlık Bakanlığı o haberi yalanladı

" KKTC'den Covid -19 hastalarının ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldüğü  haberi gerçekliği yansıtmamaktadır " 

13 Haziran 2020 Cumartesi 20:53
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Sağlık Bakanlığı o haberi yalanladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Habertürk kanalında KKTC'den Covid -19 hastalarının ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldüğü yönünde yapılan haberin gerçekliği yansıtmadığını açıkladı.  

Bahsi geçen hastanın vaskülit tanısı ile tedavi gördüğünü, ailesinin isteğiyle Türkiye'ye gönderildiğini, Covid-19 vakası olmadığını kaydeden Bakan Pilli, hastaya gerekli Covid-19 testlerinin yapıldığını,  test sonuçlarının negatif olduğunu belirtti. 

Şuanda ülkemizde herhangi bir vakanın olmadığını vurgulayan Bakan Pilli, vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını, resmi olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.   

Son Güncelleme: 13.06.2020 20:58
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsSağlık Bakanlığı
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