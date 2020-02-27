Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Sağlık bakanlığı önünde eylem

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanlığı önünde “Hukuksuzluğa, Haksızlığa Ve Adaletsizliğe Dur De” sloganı ile eylem yaptı.

27 Şubat 2020 Perşembe 12:20
123 Okunma
Sağlık bakanlığı önünde eylem

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sağlık Bakanlığı önünde “Hukuksuzluğa, Haksızlığa Ve Adaletsizliğe Dur De” sloganı ile eylem yaptı.

KTAMS, “Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Nakil Kurulu’nu çalıştırmadan yapmış olduğu görevlendirmelerin iptal edilerek Nakil Kurulu tarafından kriterlere uygun görevlendirmeler yapılması” talebi ve “Hukuksuzluğa, Haksızlığa ve Adaletsizliğe Dur De” sloganı ile 250 hemşireden toplanan imzaları Sağlık Bakanlığı’nda kayıt altına alınması için Bakanlığının Arşiv bölümüne teslim etti. 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bakanlık önünde konu ile ilgili basın açıklaması yaparak, yapılan yanlıştan dönülerek en kısa zamanda nakil kurulunun toplanıp nakillerin yapılmasını talep etti.

Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın keyfi nakiller yaptığını savunarak, Nakil Kurulu toplanmadan ve kriterlere bakılmadan nakil yapılmasına karşı daha önce yaptıkları basın açıklamasından bir netice çıkamadığını kaydetti.

Bakanlığın tutumundan dolayı “Hukuksuzluğa, Haksızlığa ve Adaletsizliğe Dur De” sloganı ile imza kampanyası başlattıklarını anlatan Bengihan, kampanya sonucunda 250 hemşireden toplanan imzaları bugün Bakanlığa teslim etmek ve uyarmak üzere geldiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın "Nakil Kurulunu toplamadan ve Kamu Görevlileri Yasasına bağlı hareket etmeden nakil yaptığını, nakillerin Anayasanın eşitlik ilkesine de uygun olmadığını" iddia eden Bengihan, yasanın bu tip nakil ve görevlendirmeleri Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılmasını emrettiğini belirtti. 

Sendika olarak haksızlık ve huzursuzluğa karşı seyirci kalmayacaklarını söyleyen Bengihan, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıSağlık BakanlığıKTAMSEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telekomünikasyon Dairesi’nden borç uyarısı!
Telekomünikasyon Dairesi’nden borç uyarısı!
Telekomünikasyon Dairesi’nden borç uyarısı!
Telekomünikasyon Dairesi’nden borç uyarısı!
‘LTB’de yeniden tehlike çanları mı çalıyor?’
‘LTB’de yeniden tehlike çanları mı çalıyor?’
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim