Sağlık Bakanlığı PCR test yolsuzluğuna mı karıştı ?

Corona virüs salgını sonrasında bu virüsün tespiti için kullanılan PCR testleri KKTC’de de yoğun olarak kullanılıyor.

İlk başlarda 200 TL’ye yapılan PCR testi şu sıralarda 75 TL’den vatandaşlara sunuluyor. Peki bu fiyat dengesizliğini oluşturan unsurlar neler?

Sağlık Bakanlığı’nda bu testlerle ilgili çıkılan ihalelerde belirli adresler üzerinden alım yapılması fiyatların da pahalıya çıkmasına neden oluyor.

2 dolar olan testlerin ve ayrıca Türkiye’den Hibe olarak gelen testlerin 20 dolara alınması ,vatandaşa da pahalıya sunulmasına neden oluyor.

Bu noktada bu testleri daha ucuza Sağlık Bakanlığı hizmetine sokmak isteyen bazı firmalar ise saf dışı bırakılıyor ve pahalı PCR kullanımı devam ediyor.

KAYNAK - HABER : ADA BASINI