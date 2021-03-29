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“Sağlık Bakanlığı, Res-Bir ve Çelebioğlu Güvenlik Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı”

Üstel:” Tüm sektörlerle birlikte hareket ederek, daha sıkı tedbirler ile yeniden kapanma olmasının önüne geçebiliriz”  

29 Mart 2021 Pazartesi 15:59
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“Sağlık Bakanlığı, Res-Bir ve Çelebioğlu Güvenlik Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı”

Sağlık Bakanlığı, Res-Bir ( Restorancılar Birliği) ve Çelebioğlu Güvenlik Şirketi arasında Covid-19 ile mücadele kapsamında Res-Bir’e bağlı faaliyet gösteren iş yerlerinin denetlenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı. 
Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım, Sağlık Bakanlığı’nın bu zor süreçte gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ettiğini belirtti. 
Yeniden bir kapanma yaşanmaması için birlik olarak kendilerini denetleme kararı aldıklarını belirten Kayım, Çelebioğlu Güvenlik Şirketi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile pandemi sürecinde kendi talepleri doğrultusunda kamu sağlık ve menfaati odaklı katkı koymaya başlayacaklarını kaydetti. 
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, üst kurul kararları ile çalışma hayatındaki sektörlerin açılmaya başlandığını, restoranların da ilk önce dış ve sonrasında iç mekanlarının belli kriterlerle açıldığını ancak bu süreçte kurallara uymanın ve denetlemenin büyük önem arz ettiğini söyledi. 
Res-Bir’in kendilerini denetleme isteklerini takdirle karşıladığını belirten Bakan Üstel, denetleme konusunda bakanlık ve yerel yönetimlerin tek başına yeterli olmakta bazı sıkıntılar yaşadıklarını, dolayısı ile bu protokolü diğer sektörlerle de yapmak istediklerini açıkladı.
Bakan Üstel,  tüm reel sektör, sanayiciler, turizmciler, serbest çalışanlara seslendiğini, tüm esnafla birlikte hareket edilerek, daha sıkı tedbirler ile yeniden kapanma olmasının önüne geçilebileceğini ifade etti. 
Bakan Üstel, ülkemizde yaşanan pandemi sürecini birlikte kenetlenerek aşabileceğimizi, Restorancılar Birliği ve Çelebi Güvenlik Şirketine örnek adımlarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 29.03.2021 16:02
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