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Sağlık Bakanlığı risk grubundaki ülkeleri revize etti

Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerinin yeniden revize edildiğini açıkladı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 16:31
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Sağlık Bakanlığı risk grubundaki ülkeleri revize etti

Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerinin yeniden revize edildiğini açıkladı.

Buna göre Avustralya A Gurubundan B Gurubuna, Sırbistan ise B Gurubundan C Gurubuna geçirildi.

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Sağlık Bakanlığı
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