Sağlık Bakanlığı risk grubundaki ülkeleri revize etti

Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerinin yeniden revize edildiğini açıkladı.
Buna göre Avustralya A Gurubundan B Gurubuna, Sırbistan ise B Gurubundan C Gurubuna geçirildi.
Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerinin yeniden revize edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerinin yeniden revize edildiğini açıkladı.
Buna göre Avustralya A Gurubundan B Gurubuna, Sırbistan ise B Gurubundan C Gurubuna geçirildi.