Sağlık Bakanlığı: Salgın olan bölgelere seyahat etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Çin’de ortaya çıkan ve Koronavirüs 2019 olarak adlandırılan yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili bugün risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği toplantıya Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müdürü, TSHD ve YTKD Müdürleri, Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gurküt, Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi çalışanları, enfeksiyon uzmanları, Çocuk Kliniği Şefi ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Kıbrıs’ta herhangi bir hastaya rastlanmadığına dikkat çekilirken, olası salgın durumunun yaşanmaması için alınması gereken önlemler bu virüsün neden olduğu hastalığı taşıyan bir kişi gelmesi durumunda yapılacaklar tartışılarak karara bağlandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda halkın, genel hijyen konularına özen göstermeleri ve mümkün olduğunca salgının görüldüğü bölgelere zorunlu değilse seyahat etmemelerini istendi.

KORONA VİRÜS KONUSUNDA BİLİNENLER ( KKTC TABİPLER BİRLİĞİ)

Koronavirüs 2019-nCoV nedir?

Koronavirüs 2019-nCoV, büyük bir virüs ailesinden gelmektedir. Bu virüs ailesinde nezle , SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne (Dünya Sağlık Örgütü) 31 aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir.

Nasıl bulaştığı düşünülmektedir?

Başlangıçta Hayvandan insana bulaştığı düşünülen bu virüsün , Çinden gelen yeni bildirimler değerlendirildiğinde insandan insana da bulaşabileceği ve bu yolla salgınlar oluşabileceği öngörülmektedir.

DSÖ Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olmasından dolayı bu virüsün de ayni şekilde, yani hava yolu ile bulaşabileceğini düşünmektedir..

DSÖ koronavirüsün görüldüğü toplumlarda hastalık bulaşmaması ile ilgili ne önermektedir?

Ellerin sabunlu su ile sık sık yıkanması bunun mümkün olmadığı hallerde alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenmesi.

• Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması

• Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması(Bu mevsimsel gribin bulaşmaması açısından da genel bir önlemdir)

• Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin salgın bölgelerine geçmiş seyahat öyküsü de mevcut ise sağlık kurumlarına başvurması

•Dünyada bölgesel koronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması

• Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi .

Olası bulaş kaynakları nelerdir?

Bugünkü bilgilerimizle virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği ancak sonrasında insandan insana da bulaşabileceği düşünülmektedir.

Çinde ilk ortaya çıkan vakaların deniz ürünlerinin satıldığı bir pazarla ilgili olduğu saptanmıştır. Ancak virüsün yarasalardan da geçmiş olabileceği belirtilmektedir. Bu konuda henüz net bir bilgi yoktu.

Hangi ülkelere yayıldı?

DSÖ’nün 21 Ocak 2020 tarihli açıklmasına göre Çin (309 kişi), Japonya (1 kişi), Tayland (2 kişi), Kuzey Kore (1 kişi) ‘ Honkong da vakalar olduğu bildirilmiştir.23 ocakta ABD de de Çinden seyahatten dönen bir kişide hastalık tesbit edilmiştir.

Türkiye’de durum nedir?

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanı bu virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıklamıştır.23 Ocakta ise Çinin Whuan kenti ile İstanbul arasındaki direk ve bağlantılı uçuşları iptal etmiş ve hava limanlarına termal kameralar yerleştirmiştir.

Koronavirüs solunum yolu hastalığının belirtileri nedir?

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı hastalığın bugün için bilinen belirtileridir. Ancak salgının görüldüğü ülkelere seyahat eden veya seyahat edip hasta olan bir kişi ile teması olan kişilerde bu belirtileri yeni Korona virüs 2019 hastalığı ile ilişkilendirebiliriz.

Tedavisi var mı?

Hastalığın bugün için spesifik bir tedavisi veya aşısı yoktur. Hastalara Destek tedavisi yapılmaktadır.

Ne kadar ölümcüldür?

Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüs, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olmuştur. Yani virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 25 i ağır seyretmiş bu yüzde 3,4'ü ise hayatını kaybetmiştir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı: Salgın olan bölgelere seyahat etmeyin