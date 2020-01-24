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Sağlık Bakanlığı: Salgın olan bölgelere seyahat etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Çin’de ortaya çıkan ve Koronavirüs 2019 olarak adlandırılan yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili bugün risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Kaynak: Sağlık Bakanlığı: Salgın olan bölgelere seyahat etmeyin

24 Ocak 2020 Cuma 15:50
Sağlık Bakanlığı: Salgın olan bölgelere seyahat etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Çin’de ortaya çıkan ve Koronavirüs 2019 olarak adlandırılan yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili bugün risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği toplantıya Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlık Müsteşarı,  Bakanlık  Müdürü, TSHD ve YTKD  Müdürleri, Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gurküt, Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi çalışanları,  enfeksiyon  uzmanları, Çocuk Kliniği Şefi ve Ulaştırma Bakanlığı  temsilcileri katıldı.

Kıbrıs’ta herhangi bir hastaya rastlanmadığına dikkat çekilirken, olası   salgın  durumunun   yaşanmaması için  alınması  gereken  önlemler    bu virüsün neden olduğu  hastalığı   taşıyan bir  kişi  gelmesi  durumunda yapılacaklar   tartışılarak    karara bağlandı.

Yapılan  değerlendirmeler sonucunda halkın,  genel  hijyen  konularına  özen  göstermeleri  ve mümkün olduğunca  salgının görüldüğü  bölgelere  zorunlu  değilse seyahat etmemelerini  istendi.

KORONA VİRÜS  KONUSUNDA   BİLİNENLER (  KKTC  TABİPLER BİRLİĞİ)

Koronavirüs 2019-nCoV nedir?

Koronavirüs 2019-nCoV, büyük bir virüs ailesinden gelmektedir. Bu virüs ailesinde nezle , SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne  (Dünya Sağlık Örgütü) 31 aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir.

Nasıl bulaştığı düşünülmektedir?

Başlangıçta  Hayvandan insana bulaştığı  düşünülen   bu virüsün , Çinden gelen yeni bildirimler değerlendirildiğinde  insandan insana da bulaşabileceği  ve bu yolla  salgınlar  oluşabileceği   öngörülmektedir.

DSÖ  Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olmasından dolayı bu virüsün de ayni şekilde, yani hava yolu ile bulaşabileceğini   düşünmektedir..

DSÖ koronavirüsün görüldüğü toplumlarda hastalık bulaşmaması ile ilgili ne önermektedir?

 Ellerin sabunlu su ile sık sık yıkanması   bunun mümkün olmadığı hallerde alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenmesi.

• Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması

• Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması(Bu mevsimsel gribin bulaşmaması açısından da genel bir önlemdir)

• Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin  salgın bölgelerine geçmiş seyahat  öyküsü  de mevcut ise sağlık kurumlarına  başvurması

•Dünyada   bölgesel koronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması

• Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi .

Olası  bulaş kaynakları  nelerdir?

Bugünkü bilgilerimizle  virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği ancak  sonrasında insandan insana da bulaşabileceği  düşünülmektedir.

Çinde ilk ortaya çıkan  vakaların deniz ürünlerinin  satıldığı bir pazarla ilgili  olduğu  saptanmıştır. Ancak  virüsün  yarasalardan da geçmiş olabileceği  belirtilmektedir. Bu konuda henüz net bir bilgi   yoktu.

Hangi ülkelere yayıldı?

DSÖ’nün 21 Ocak 2020 tarihli açıklmasına göre Çin (309 kişi), Japonya (1 kişi), Tayland (2 kişi), Kuzey Kore (1 kişi) ‘ Honkong da vakalar olduğu bildirilmiştir.23  ocakta ABD de de Çinden seyahatten dönen bir kişide hastalık tesbit edilmiştir.

Türkiye’de durum nedir?

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanı bu virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıklamıştır.23 Ocakta   ise  Çinin  Whuan  kenti  ile İstanbul arasındaki     direk ve bağlantılı   uçuşları  iptal  etmiş ve hava limanlarına  termal kameralar  yerleştirmiştir.

Koronavirüs    solunum yolu hastalığının  belirtileri nedir?

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı hastalığın bugün için bilinen belirtileridir. Ancak salgının   görüldüğü  ülkelere  seyahat eden veya  seyahat edip hasta olan bir kişi ile teması olan  kişilerde  bu belirtileri  yeni Korona virüs  2019   hastalığı   ile ilişkilendirebiliriz.

Tedavisi var mı?

Hastalığın  bugün  için  spesifik bir tedavisi  veya aşısı yoktur. Hastalara Destek tedavisi yapılmaktadır.

Ne kadar ölümcüldür?

Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüs, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olmuştur. Yani virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde  25 i ağır  seyretmiş bu yüzde 3,4'ü  ise hayatını kaybetmiştir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı: Salgın olan bölgelere seyahat etmeyin

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Sağlık BakanlığıSalgın
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