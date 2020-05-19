Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi arasında yapılan görüşmelerin sonuçları açıklandı

Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 federasyon ile dağcılık ve yürüyüş sporları ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antremanlara başlama izni verildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Spor Dairesi ile tüm konuların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti ve şunları kaydetti;
"Bilindiği üzere Bakanlar Kurulumuz 18 Mayıs günü yaptığı toplantıda bireysel spor branşlarının faaliyete başlama şartlarını ve zamanını belirlemek üzere Sağlık Bakanlığını yetkilendirmişti. Bakanlığımız ile Spor Dairesi arasında bugün yapılan toplantı sonrasında şu branşlara izin verilmesini karara bağlamış bulunuyoruz;
Avcılık
Atıcılık
Atletizm
Badminton
Binicilik
Bisiklet
Cimnastik
Kick Boks
Taekwondo judo karete
Masa tenisi
Tenis
Satranç
Okçuluk
Darts
Bocce ve oryantiring
Golf
Yelken motor kürek
Bilardo
Triatlon
Futbol tenisi
Yüzme
Dağcılık