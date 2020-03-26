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Sağlık Bakanlığı yeni kararlar aldı...

Yakın Doğu Üniversitesinden 2 Enfeksiyon Hastalıkları ve 2 Göğüs Hastalıkları uzmanı Covid-19 hastalarına bakmak üzere görevlendirilecek

26 Mart 2020 Perşembe 13:00
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Sağlık Bakanlığı yeni kararlar aldı...

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği işbirliğinde oluşturulan COVID-19 Koordinasyon Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları üretmiştir:
        
    
1. Ateş Öksürük Polikliniği algoritması hazırlanmıştır. Buna göre 08.00-16.00/16,00-24.00/24.00-08.00 olarak 3 vardiya şeklinde çalışılacaktır. İlk 2 vardiyada uzmanlığına bakılmaksızın uzman hekimler, gece vardiyasına ise pratisyen ve asistan hekimler görev yapacaktır. Çocuk hastalarda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı veya Asistanı görev alacaktır.        

2. Karantina servisleri Nörloloji,  Üroloji,  Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Servisleri olacaktır. Bunların dolması halinde sırasıyla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Ortopedi ve Travmatoloji Servisleri açılacaktır. Bu servislerde görevlendirilecek hekimler Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Dahiliye ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları olacaktır. Gerekmesi durumunda ise uzmanlık alanına bakılmaksızın tüm kamu ve özel hekimleri göreve çağrılabilecektir.        

3. Acil Servis Triaj SARİ vakası gelirse şüpheli yoğun bakım(göğüs yb) pcr yapılacak pozitif ise covid19 yYB (Nöroloji) ünitesine negatif ise negatif YB (Onkoloji)ün alınacak. Covid19 şüpheli olmayan acile gelen acil hastalara ilgili nöbetçi hekim bakacak. Acile gelen göğüs ve enfeksiyon hastalarına karantinada görevlendirilmemiş olan dahiliye uzmanları bakacaktır        
4.  Yakın Doğu Üniversitesinden 2 Enfeksiyon Hastalıkları ve 2 Göğüs Hastalıkları uzmanı Covid-19 hastalarına bakmak üzere görevlendirilecektir.        
5. Salamis Bay Hotelden gelen hastalar PCR pozitif, Semptom pozitif ise hastaneye yatırılması, PCR pozitif, Semptom negatif ise Hotelde karantinaya alınması, PCR negatif ise evinde izolasyona alınmasına karar verilmiştir. Nöroloji karantinada yatan PCR pozitif genel durumu iyi ve tedavisi biten hastalar Hotelde karantinaya alınacaktır.        

6. Çocuk hastalarda pozitif olması durumunda aynı karantina servisleri kullanılacak, personel ayrı olacaktır. Şüpheli çocuk hastalar için izolasyon yeri Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları ile konuşulacaktır.        

7. Normal hastalarda Röntgen, USG, BT Poliklinikteki Röntgen kullanılacak, USG Acil veya Poliklinikte olacaktır. BT Gazimağusa Devlet Hastanesine gönderilecek, çok acil durumlarda özele sevk edilecektir. Bir USG Covid-19 a ayrılacaktır.        

8. Görevlendirilecek hekimlere, görevlendirme yerine göre Poliklinik Triaj veya Karantina eğitimleri verilecektir.        

9. Temaslı Takip Ekibinin çok acilen belirlenmesi gerekmektedir.        

10. BNDH Servisleri çalışmaya devam edecektir. Yetersiz kalması halinde, öncelikli olarak Perifer Hastaneler olmak kaydıyla hastalar sevk edilecektir.

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Sağlık Bakanlığı
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