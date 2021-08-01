Sağlık Bakanlığına Bağlı Anlaşmalı Özel Laboratuvarların Listesi ve Çalışma Saatleri

LEFKOŞA

Elite Hospital Tı bbi Tahlil Lab. (TEL: 0392 4443548) M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 548 859 43 31)

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar (•90 (392) 444 67 25)

Biogram Lab. (TEL:03922233876)

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 392 225 55 70)

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.(TEL: +90 542 850 71 11) Eko Lab. ( Etik) Tıbbi Tahlil Lab. (TEL: *90 392 223 46 94) Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 533 f›60 91 54)

Kol an Britsh Hospital (TEL: -90 392 680 50 80)

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvar ı (TEL: 03922252296 ) Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 392 223 88 12)

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 22893950 )

Nis Tıp Merkezi (TEL: +90 392 223 70 71 )

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: •90 392 227 61 04)

Simya Lab. (TEL: *90 392 223 32 82)

Tandoğdu Sağlık Ltd. (Özel Başkent Hastanesi ) TEL: 0392 223 öfi 95

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: *90 392 227 f›5 49)

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 0542 8523392)

Vedat Özünlü Laboratuvarı (TEL: *90 392 227 51 70)

Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 90 392 223 74 12)

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TFL: 227 75 10)



GAZİ MAĞUSA

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)

(TEL: 0392366339)

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:05338464444)

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 3669800 j

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 03923665085) Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam Hastanesi) (TEL:039244 1133)

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tah1i1 Lab.) (TEL : 3651 1 54)

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:0392365 1032) Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 05338420522)

İSKELE

İskele Tıp Merkezi (TEL:0392 3713900)

G İRNE

Tıb Lab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı TEL: 444 99 44

Duo Lab. (TEL: *90 392 815 56 46)

Britsh Medical Lab. (*90 392 822 40 80)

Kol an Britsh Hospital (TEL: *90 392 680 80 80)

Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 0 392 815 87 84)

Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: *90 392 815 17 39) Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 03928 q 58747) Yücekan Lab. (Vita Lab.) (TEL: 90 533 857 52 77)

Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar (TEL: +90 392 81 5 08 00)

Kyrenia Med. Lab. (TEL: +90 392 84 5 00 44)

GÜZE LYURT

İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 03927 4 45047) Yarn an Tıbbi Tahlil Laboratuvarı TEL:7142643) Yöntem Tlbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:7 145047)

SAĞLIK BAKANLIĞ I’NA BAĞ LI AN LA ŞMALI PCR HİZMETİ SUNAN LABORATUVARLAR LİSTESİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ

LEFKOŞA

Kolan Hastanesi Hafta boyunca 24 saat

Elit Hastanesi ( Hafta içi 08.00- 19.00) —( Hafta sonu 08.00-17.00)

Miracle Hastanesi — ( Hafta içi 08.00-17.00—) hariç )

MAĞUSA

( Hafta sonu 08.00-1 3.00- Pazar

Mağusa Tıp Merkezi ( Hafta içi 08.00- 17.30-) ( Hafta sonu 08.00- 13.00)

GİRNE

Kolan Hastanesi Hafta boyunca 24 saat

DEV LETE BAĞ LI PCR VE ANTİJEN MERKEZLERİ

Lefkoşa

Lefkoşa Fuar Alanı ve Mücahitler Sitesi ( Hafta boyunca 08.00- 14.00) Gönyeli Belediyesi ( Hafta boyunca 09:00-12:30 Antijen)

Girne

Gime Özyalçın ve Leymosun Derneği ( Hafta boyunca 08.00- 14.00) Sadece

PCR Hizmeti

Mağusa

Gazimağusa MAGEM ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

İskele Düğün Salonu (( Hafta sonu 08.00-14.00- Pazar hariç ) Yeni Boğaziçi Belediyesi (Hafta içi 09:00-12:30 Antijen) Beyarmudu Belediyesi (Hafta boyunca 14:00-18:00 PCR) Güzelyurt

Güzelyurt Sağlık Merkezi —(Hafta içi 8:30-12:00 PCR )

Güzelyurt Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Hafta boyunca 08:30-15:00)

İskele

Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 8:30-12:30 Antijen)

Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır.

Vatandaşlarımız belirtilen saatlerde bu hizmetlerden yararlanmaktadır. Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid- 19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir.