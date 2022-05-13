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Sağlık Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı görevine atanan İzlem Gürçağ Altuğra görevi Dr.Ali Pilli’den devraldı.

13 Mayıs 2022 Cuma 12:48
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Sağlık Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi


Devir teslim töreninde konuşan Pilli, İzlem Gürçağ Altuğra’nın Sağlık Bakanı görevine gelmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Pilli, sağlıkta atılacak olan adımlar ve sağlığın daha iyi noktaya gelmesi konusunda Altuğra’ya güveninin tam olduğunu, bakanlık görevi süresince her zaman istişare içerisinde olmaya hazır olduğunu belirtti. 
Altuğra, Bakan Pilli’nin hem insan hem hekim olarak yüreği doğru yerde olan bir kişiliğe sahip olduğunu, ekibiyle birlikte verdiği tüm emek ve çalışmaları için teşekkürlerini sunduğunu kaydetti. 
Yarım kalan projelerin hayata geçirilmesinin hedefleri arasında olduğunu belirten Altuğra,  yüksek bir enerjiyle halkı kucaklayarak sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanılmasını sağlayacaklarını söyledi. 
Tecrübenin önemli olduğunun altını çizen Altuğra, bundan sonra sağlıkta atılacak olan adımlarda Pilli’nin bilgilerinden mutlaka yararlanmak istediğini, her zaman dayanışma içerisinde olacaklarını ifade etti.

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