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Sağlık Bakanlığı’nda ‘koronavirüs’ toplantısı

Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanları ile toplantı gerçekleştirildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:20
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Sağlık Bakanlığı’nda ‘koronavirüs’ toplantısı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden gelen halk sağlığı uzmanları ile bakanlıkta toplantı gerçekleştirildi.

TC Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Uzman Doktor Serap Çetin Çoban’ın katıldığı toplantıda Covıd 19 salgınının dünya genelindeki son durumu, ülke genelinde salgın aşamasına göre alınması gereken önlemler, sağlık çalışanlarının enfeksiyon bulaşmaması için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantıda KKTC’de alınan önlemlerin yerinde ve doğru olduğu, bu süreç içerisinde istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bakanlık yetkilileri, Burhan Nalbantoğlu Başhekimi, Klinik Şefleri, Tabipler Birliği, Tıp-İş, Enfeksiyon Komitesi üyeleri yer aldı.

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