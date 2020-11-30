Sağlık Bakanlığı’nda önlemler toplantısı

Sağlık Bakanlığı’nın çağrısıyla bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı , Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ile Sivil Havacılık ve Muhaceret yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, COVID-19’la mücadele kapsamındaki önlemler, ülkeye giriş-çıkışlardaki tedbirlerin sıkılaştırılması gibi konularda karşılıklı görüş alış verişi gerçekleştirildi.