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Sağlık Bakanlığı’nda önlemler toplantısı

Sağlık Bakanlığı’nın çağrısıyla bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirildi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:51
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Sağlık Bakanlığı’nda önlemler toplantısı

Sağlık Bakanlığı’nın çağrısıyla bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı , Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ile Sivil Havacılık ve Muhaceret yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, COVID-19’la mücadele kapsamındaki önlemler, ülkeye giriş-çıkışlardaki tedbirlerin sıkılaştırılması gibi konularda karşılıklı görüş alış verişi gerçekleştirildi.

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