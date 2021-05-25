Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:
Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacaktır.
Aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklenmiş olup, Gazimağusa Devlet hastanesi'nde 12.00- 16.00 , diğer merkezlerde 08.30 -13.30 saatleri arasında yapılacaktır.
Aşı yapılan merkezler aşağıda yer almaktadır.
Lapta Sağlık Merkezi
Akdoğan Sağlık Merkezi
Maraş Sağlık Merkezi
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi
Cengiz Topel Hastanesi
Girne Akçiçek Hastanesi
Çamlıbel Sağlık Merkezi
Değirmenlik Sağlık Merkezi
Yenierenköy ve İskele Sağlık Merkeleri