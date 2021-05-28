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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

28 Mayıs 2021 Cuma 15:31
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Aşı bilgi sistemi Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi altına taşınmıştır. 

Bundan böyle Covid-19 aşısı olmak isteyen kişiler randevu taleplerini yapmak suretiyle ile aşı yaptırmak için  https://asi.saglik.gov.ct.tr adresine girerek başvuruda bulunabilirler. 

Daha önce yapılan tüm başvurular geçerli olup, sadece adres değişikliğine gidilmiştir. 

Aynı zamanda 1111 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine yurt  dışından ulaşmak isteyen vatandaşlar 0533 8203697 numaralı hattan ulaşabileceklerdir.

Son Güncelleme: 28.05.2021 16:35
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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