Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Aşı bilgi sistemi Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi altına taşınmıştır.

Bundan böyle Covid-19 aşısı olmak isteyen kişiler randevu taleplerini yapmak suretiyle ile aşı yaptırmak için https://asi.saglik.gov.ct.tr adresine girerek başvuruda bulunabilirler.

Daha önce yapılan tüm başvurular geçerli olup, sadece adres değişikliğine gidilmiştir.

Aynı zamanda 1111 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine yurt dışından ulaşmak isteyen vatandaşlar 0533 8203697 numaralı hattan ulaşabileceklerdir.