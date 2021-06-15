Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, halka çağrıda bulunarak, “üzülerek belirtmeliyim ki Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar göz ardı edilerek kalabalık alanlarda yapılan buluşmalarda pandemi kurallarına uyulmamaktır, böylesi davranışlar yeniden kapanma gibi istemediğimiz sonuçları doğurabilir dedi. Bakan Üstel yarın aşılanma programı başlayacak olan öğretmenlerin aşı yapılacakları merkezlerle ilgili olarak da bilgiler verdi.

Son zamanlarda restoranlar, kafeler, barlar ve düğün organizasyonlarında pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na birçok şikayet geldiğini belirten Bakan Üstel, bu ortamlarda özellikle insanların yakın temas halinde olduklarını, bireysel olarak alınması gereken önlemlerin önem arz ettiğini belirterek bu konuda yerel yönetimlere denetim çağrısında bulundu.

Ülkemizin dışa açıldığı bu günlerde kontrolü elden bırakmamak gerektiğini belirten Bakanı Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vaka artışları ve buna bağlı ölümlerin olmaması için toplum olarak kurallara hassasiyetle uymamız gerektiğini ve yarınlarda çok daha kötü durumlara düşmemek için bu günlerde bazı fedakarlıkları göstermekten kaçırmamız gerektiğine vurgu yaptı.

Yaz aylarında rehavete kapılmadan kurallara uymamız gerektiğinin altını çizen Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programını hızlandırdığını, kritik meslek guruplarında olan öğretmenlere aşılamanın yarın başlayacağını, turizm, yükseköğrenim, belediyeler, gümrük çalışanları, toplu taşımacılık gibi meslek gurupları için de aşı planlamasının yapıldığını kaydetti.

Bakan Üstel, pandemi sürecinde geldiğimiz olumlu süreci kaybetmek istemiyorsak, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Üstel yarın aşılanma programı başlayacak olan öğretmenlerin aşı yapılacakları merkezlerle ilgili olarak da bilgiler verdi.

Üstel, aşı bilgi sistemine kaydı olan öğretmenlere randevu sms’i iletilecektir. Sms ulaşmayan öğretmenler, öğretmen olduklarına dair belgeyi ve kimlik kartlarını ibraz ederek, aşağıda belirtilen bölgelerine bağlı hastanelerde aşı yaptırabileceklerdir dedi.

Üstel, bağlı oldukları daireye göre aşı yapılacak öğretmenler için aşı merkez ve saatlerinin aşağıda listelendiğini kaydetti.

İlköğretim Dairesi- 16 -17 Haziran ( Çarşamba ve Perşembe )

Genel Orta Öğretim Dairesi- 18 ve 21 Haziran ( Cuma- Pazartesi)

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi- 22 Haziran ( Salı)

Girne – Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ( 14.00-18.00)

Lefkoşa- Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ( 14.00-18.00)

Gazimağusa ve İskele –Gazimağusa Devlet Hastanesi ( 14.00-18.00)

Güzelyurt ve Lefke- Cengiz Topel Devlet Hastanesi ( 09.00-13.00)

Aşı bilgi sistemine kaydolmuş ve randevuları gelen tüm vatandaşların ise sabah 08.00-14.00 saatleri arasında aşılanmalarına devam edilecektir.