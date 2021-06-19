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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede aşı yaptırmak isteyen kişilerin “sinovac-Johnson&Johnson” aşıları için Sağlık Merkezlerine gitmeden önce https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden Aşı Bilgi Sistemine girerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 15:16
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, randevu almadan aşı merkezlerine giden kişiler nedeniyle merkezlerde  yoğunluk yaşandığı  kaydedildi ve yeterli miktarda aşı  bulunduğu ifade edilerek tüm halkın rahat olması istendi.

Aşıların gelmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, aşı programı dahilinde hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği vurgulandı.

Güney Sağlık Komisyonu tarafından Johnson&Johnson aşılarının barkotlarının geç gönderildiği ve Bakanlığın ısrarı üzerine ellerine yeni ulaştığı belirtilen açıklamada, “Dolayısla Johnson&Johnson aşı yaptırmış ve kartlarında barkot olmayan kişilerin 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı yaptırmış oldukları merkezlere giderek barkodlarını almaları gerekmektedir” denildi.

Son Güncelleme: 19.06.2021 16:08
Anahtar Kelimeler:
SinovacJohnson&JohnsonSağlık Bakanlığı
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