Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu
Flaş Haber
Covid-19'dan bir ölüm daha
Kapat

Sağlık Bakanlığı'ndan Ada Pass Duyurusu!

04 Eylül 2021 Cumartesi 16:25
1381 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan Ada Pass Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı Ada Pass sisteminin güllenmesi dolayısıyla bugün saat 20.00 -24.00 arası hizmet veremeyeceğini duyurdu. Ayrıca, Ada Pass sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanların 13.09.2021 tarihine kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu şöyle:

Ada Pass sistemi güncelleme dolayısıyla bugün saat 20.00 -24.00 arası hizmet veremeyecektir. Adaya gelecek olan yolcular 00.00'dan itibaren ( 05.09.2021) güncellenen sistemdeki yolcu formunu adapass.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilecekler ve QR kodlarını alabilecekledir. Aynı zamanda Ada Pass sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanlar 13.09.2021 tarihine kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebileceklerdir. Kamuoyuna duyurulur.

Son Güncelleme: 04.09.2021 23:32
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAda Pass
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de kaza!
Girne'de kaza!
23 kişiye daha yurttaşlık verildi
23 kişiye daha yurttaşlık verildi
Ölümlü kazanın gerçekleştiği yolda ehliyetsiz genç yakalandı
Ölümlü kazanın gerçekleştiği yolda ehliyetsiz genç yakalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim