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Sağlık Bakanlığı’ndan Mevsimsel Grip Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak itibarıyla göğüs hastalıkları, çocuk hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yatan vaka sayısının mevsim normalleri düzeyinde olduğunu açıkladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:00
Sağlık Bakanlığı’ndan Mevsimsel Grip Açıklaması

Bakanlık ayrıca, grip mevsimi başında yaptığı virüs DNA analizlerinde geçmiş yıllarda görülen influenza A virüslerinden farklı yeni bir türe rastlanmadığına işaret etti.

Bakanlık, grip vakalarındaki risk gruplarını ise “2 yaş altıyla 65 yaş ve üzeri, bakımevi-huzurevinde kalanlar, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, astım ve kronik akciğer hastalığı, bağışıklık sistemi baskılanmış, kan hastalığı, şeker ve nörolojik hastalığı, aşırı kilolu, sağlık çalışanları ve 6-18 yaş arası olup, uzun süre aspirin kullananlar” şeklinde sıraladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık örgütünün 2018-2019 grip mevsimi için açıklamış olduğu grip (influenza) etkeni virüslerin ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıllarda da görülen H1NI,H3N2 virüsleri olduğu ve bu bilgiler ışığında ülkelerin kendi risk değerlendirmelerini yaparak önlemlerini almakta oldukları kaydedildi.

Açıklamada, “Bakanlığımızın da grip mevsimi başında yaptığı virüs DNA analizlerinde geçmiş yıllarda görülen influenza A virüslerinden farklı yeni bir türe rastlanmamıştır.Ayrıca 16 Ocak 2019 tarihine kadar göğüs hastalıkları,çocuk hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile yatan vaka sayıları mevsim normalleri düzeyindedir.” ifadelerine yer verildi.

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Sağlık Bakanlığı açıklamasında şunlara yer verildi:

“Mevsimsel gribin en sık görülen belirtileri ani başlayan ateş,(2 yaş altı çocuklar ve 6 yaş üstü bağışıklı sistemi baskılanmış kişilerde ateş olmayabilir), öksürük,boğaz ağrısı, burun akıntısı,baş ağrısı ve eklem ağrısıdır. Bu belirtiler çoğunlukla bir hafta içinde düzelirken risk altındaki kişilerde hastalık daha ağır hatta ölümcül seyredebilmektedir.Bu nedenle mevsimsel grip mevsiminde risk altındaki kişilerin yukardaki belirtiler ortaya çıktığı zaman doktora başvurması ve tedavi alması son derece önemlidir.

Risk grubu dışındaki kişiler ise istirahat edip bol sıvı,gerektiğinde ateş düşürücü alarak hastalığı atlatmaya çalışmalı ancak 72 saat içinde iyiye gidiş görülmezse doktora başvurmalıdır. 

Mevsimsel gribin virütik bir hastalık olmasından dolayı antibiyotiklerin bir işe yaramayacağı akılda tutulmalıdır. Antiviral ilaçlar ise sadece hastanede yatacak kadar ağır olan vakalarda ve risk grubundaki kişilerde kullanılmalıdır.

İlerleyen günlerde mevsimsel grip vakaları ile ilgili bir değişiklik olursa bakanlığımız bunu kamuoyuyla paylaşacaktır.”

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Sağlık BakanlığıGripEnfeksiyonVakaSağlıkHaberGündemKıbrıs
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