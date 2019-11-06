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Sağlık Bakanlığı’ndan organ bağışı kampanyası

06 Kasım 2019 Çarşamba 17:40
Sağlık Bakanlığı’ndan organ bağışı kampanyası

Sağlık Bakanlığı, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yarın ve cuma günü 09.00 – 13.00 saatleri arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana bina girişinde Organ Bağışı Kampanyası düzenleyecek.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yarın saat 09.00’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başlayacak kampanyaya katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “3 – 9 Kasım ülkemizde Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır. Organ bağışının yetersizliği son dönemde organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Ülkemizde organ bağışı ve nakli Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Kurulu’nun kontrol ve denetiminde yapılmakta ve organ bağışını artırmak amacıyla kampanyalar düzenlenmektedir.” denilerek halka kampanyaya katılım çağrısı yapıldı.

TAK/ BRT

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıOrgan Bağışı
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