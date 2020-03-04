Sağlık Bakanlığı’ndan ‘SMS ile bağış’ kampanyası

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangının ardından yaraların sarılması ve hastanedeki acil ihtiyaçların karşılanması için KKTC Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile2802’ye mesaj göndererek bağışta bulunulması için anlaşmada bulundu.
Vatandaşlar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden yapılandırılması için 'YARDIM' yazıp 2802’ye mesaj göndererek 5 TL bağışta bulunabilir.
vatandaşa mı düşer sağlık hizmetlerine bağış? devlet ne kazanır devlet bize sağlamalı, vatandaşdan değil. hırsızlar ırsızlar
sigorta yokmu? veya sağlık bakanlığı ne işe yarar ? devletin ihmali yüzünden çıkan bir yangın devlet karşılayacak halk deil. yangın söndürme sistemi bile yok
bazı arkadaşlar bu yardım talebine karşı çıkmış. Evet anayasamıza göre tüm vatandaşların devletin sağlık hizmetlerinden bedava yararlanma hakkı vardır. Ancak unutulmamalıdır ki bu bir olağanüstü durumdur. Vicdanı olan yardım eder. Banane diyerek eleştirmek kolay. 40 yıllık kötü sistemin birikimini şimdi bahane edemeyiz