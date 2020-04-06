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Sağlık Bakanlığı:Testler devam ediyor

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İngiltere’den gelen ve 3 ayrı otelde gözetim altında tutulan ve 14 günlük gözetim süresini tamamlayan kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve daha önce 3 pozitif vaka olduğu kamuoyu ile paylaşıldığını açıkladı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 13:55
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Sağlık Bakanlığı:Testler devam ediyor

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İngiltere’den gelen ve 3 ayrı otelde gözetim altında tutulan ve 14 günlük gözetim süresini tamamlayan kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve daha önce 3 pozitif vaka olduğu kamuoyu ile paylaşıldığını açıkladı

Bakanlık açıklamasında;

“Sağlık Bakanlığı tarafından temaslı takip çalışmaları çerçevesinde testler devam etmekte olup, test sonuçları gelene kadar 3 ayrı otelde kalan kişiler gözetim altında kalmaya devam edecektir.
Bugün çıkacak doğrulama test sonuçlarına göre karar verilerek kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir. ” dedi.

BRT

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıTestKoronavirüsCoronavirüs
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