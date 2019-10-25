Sağlık çalışanları darp edildi

Sağlıkta örgütlü sendikalar, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevli hekimler, hemşireler, ambulans şoförleri ve güvenlik görevlisinin poliste tutuklu bulunan bir şahsın yakınları tarafından darp edildiğini duyurdu.

Kamu sağlık çalışanları "can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta örgütlü sendikalar, bahsi geçen olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırdı.

İşte konu ile ilgili açıklama...

25 Ekim 2019 tarihinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevli hekimler, hemşireler, ambulans şoförleri ve güvenlik görevlisi, poliste tutuklu bulunan bir şahsın yakınları tarafından darp edilmiştir.

Kamu sağlık çalışanları olarak can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir.

Sağlıkta örgütlü sendikalarımızın aldığı ortak karar doğrultusunda 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini ve idarenin güvenlik zaafiyetleri başta olmak üzere kamu sağlık merkezlerimizin eksikliklerini gidermemesi halinde eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz. Bununla birlikte bahsi geçen olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eder; sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.