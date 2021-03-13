Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

“Sağlık çalışanlarımız bizler için iftihar kaynağıdır”

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 13:31
478 Okunma
“Sağlık çalışanlarımız bizler için iftihar kaynağıdır”

Dt. Ünal Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde en büyük destekçileri ve güvenceleri olan tüm sağlık çalışanlarının özveri ile topluma hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

Koronavirüse ilişkin, "Devletimiz bu mücadeleyi büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz." diyen Üstel, toplum sağlığının en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti.

Salgınla mücadelede birliktelik içinde olduklarını vurgulayan Üstel, bu süreçte paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı görevine geldikleri ilk günden itibaren sağlık çalışanları ile karşılıklı görüş alışverişi yaptıklarını hatırlatan Üstel “Bu noktada tüm paydaşların katkısına önem veriyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin üzerinden geleceğiz” dedi.

Üstel, "Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz” dedi.

Üstel, canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarının özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken güvenlik endişesi yaşamamaları ve bütün sorunlarının çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Dt. Ünal Üstel, “Sağlık sektöründe hayata geçireceğimiz düzenlemeler ile vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmet standartlarını arzu edilen en üst seviyeye taşımak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden çok daha kaliteli şartlarda faydalanmalarına imkân sağlamak için Sağlık Bakanlığımız yoğun bir çalışma içindedir” diye konuştu.

Üstel, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmet standardının yükseltilmesinde, hayatlarını insanı yaşatmaya ve hayat kurtarmaya adayan ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, sağlık çalışanlarımızın çok büyük payı bulunduğunu ifade etti.

Dt. Ünal Üstel, sağlık çalışanlarına hitaben “Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAVUŞOĞLU, 14 MART TIP BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
ÇAVUŞOĞLU, 14 MART TIP BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’NDAN TIP BAYRAMI MESAJI
TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU’NDAN TIP BAYRAMI MESAJI
Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim