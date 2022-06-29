Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, yaptığı basın açıklamasında, “Sağlıkta yaşanan buhranın yakın zamanda ciddi bir krize dönüşmesi kaçınılmaz olacağını" vurgulayarak, KKTC’ye dayatılan koşullar nedeniyle ve eriyen alım gücüyle kamusal sağlık hizmetlerinin yükünün daha da artacağını söyledi.

“Mağdurlar ve en yakın şahitleri hastalar ve sağlık çalışanları"

Sağlık çalışanlarının ve hastaların mağdur olacağını söyleyen Zeki, Ulusal sağlık planıyla ilgili sorunların giderilmesi gerektiğinden ve içinden geçilen durumda mağdurların ve en yakın şahitlerin hastalar ve sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

“En büyük güvencesi, kamusal sağlık hizmetlerine ve ilaca eşit ve ücretsiz erişimi olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyoruz"

“Kamusal sağlık hizmetlerinden sistemsizlik nedeniyle insanların eşit ve adil şekilde yararlanamadığından söz ettik” açıklamasını yapan Zeki, en temel insan hakkının yaşam olduğundan ve beraberinde ise sağlık hakkının geldiğinden söz etti. Bu hakkın anayasada da açıkça belirlendiğinin altını çizen Zeki, “En büyük güvencesi, kamusal sağlık hizmetlerine ve ilaca eşit ve ücretsiz erişimi olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyoruz” dedi.

“Anayasada belirlenmiş olan bu hakkın unutulmamalı ki, sağlık alanında toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap verilen kayıtlar ve veriler doğru kaydedilip temel oluşturulmalıdır” diye konuşan Zeki, “Yasalar ile dentlenecek yerel şirket ve kurumlarla bu çalışmalar yürütülmelidir” açıklamasını yaptı.

“Sağlık çalışanlarına baskı politikası yapılmamalı"

Bunun geliştirmesinde ise sağlık çalışanlarının öneri ve uyarılarının ‘hayati önem’ taşımakta olduğunun altını çizen Zeki, “Sağlık çalışanlarına baskı politikası yapılmamalı bunun yerine ortak akıl politikası benimsenmelidir” dedi.

“Sıralanan sorunların çözümü ile ilgili tarafların güç birliği yaparak sonuçlandırılması için burada bulunuyoruz” diye konuşan Zeki, Sorun çözümleri için öneri ve katkıda bulunmaya devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu.