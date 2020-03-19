Sağlık çalışanlarından mesaj var

Salık çalışanları üzerilerine düşen ağır sorumluluğun bilincinde olarak görevlerine devam ediyor. Sağlık çalışanları Korona Virüsü ile etkin mücadele için vatandaşa çağrı yaptılar.
Salık çalışanları üzerilerine düşen ağır sorumluluğun bilincinde olarak görevlerine devam ediyor. Sağlık çalışanları Korona Virüsü ile etkin mücadele için vatandaşa çağrı yaptılar.
Salık çalışanları üzerilerine düşen ağır sorumluluğun bilincinde olarak görevlerine devam ediyor. Sağlık çalışanları Korona Virüsü ile etkin mücadele için vatandaşa çağrı yaptılar.