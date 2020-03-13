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Sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Sağlık çalışanlarının ülke genelinde izinleri iptal edildi.

13 Mart 2020 Cuma 16:00
4177 Okunma
Sağlık çalışanlarının izinleri iptal

KKTC genelinde sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği, şu anda izinde olanların da izinlerinin durdurularak görevlerine dönmeleri konusunda çağrı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz olağanüstü durum dolayısıyla bakanlığa bağlı birimlerde görev yapan kamu sağlık çalışanlarının izinlerinin durdurulması, izinlerini kullanmakta olan çalışanların ise izinlerinin iptal edilerek görevlerine çağrılmaları Bakanlığımızca gerekli görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC Koronavirüs
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FENASİ KERİM 2020-03-13 16:13:51

HAYDE BAKAYIM ÇALIŞIN ŞİMDİ SENELERDİR YATIRDINIZ.

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