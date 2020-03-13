Sağlık çalışanlarının izinleri iptal

KKTC genelinde sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği, şu anda izinde olanların da izinlerinin durdurularak görevlerine dönmeleri konusunda çağrı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz olağanüstü durum dolayısıyla bakanlığa bağlı birimlerde görev yapan kamu sağlık çalışanlarının izinlerinin durdurulması, izinlerini kullanmakta olan çalışanların ise izinlerinin iptal edilerek görevlerine çağrılmaları Bakanlığımızca gerekli görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.