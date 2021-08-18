Sağlık Durumu iyiye gidiyor

ÖZEL HABER

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu önceki akşam katıldığı bir davette aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tansiyon nedeni ile hastaneye kaldırılan Bakan Ataoğlu’na bugün anjiyo yapıldı.

Bakan Ataoğlu’nun sağlık durumun iyi olduğu ve bir iki gün dinlendikten sonra yeniden mesaisine başlayacağı öğrenildi.

2018 yılında da kalbindeki ağrı sebebiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na dün anjiyo yapılmıştı.

Gündem Kıbrıs Medya Grubu olarak bizde Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na geçmiş olsun diyoruz.