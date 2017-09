“Sağlık, eğitim ve ulaşımda tasarruf olmaz”

Duygu ALAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, hükümetin ekonomik tedbir adı altında eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında sürekli tasarrufa gittiğini belirterek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bengihan, bir devletin sosyal devlet olup olmadığının eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında ortaya koyduğu hizmetlerden anlaşıldığını belirterek, “Sağlık, eğitim ve ulaşımda tasarruf olamaz” dedi.

Bengihan, “Sağlıkta tasarruf etmek demek insan hayatını riske atmak demektir. Bugün sağlıkta yaşanan sorunlar ortadadır ve buna bir türlü çözüm üretilmemiştir. Eğitimdeki sorunlar da maalesef ortadadır. Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamış olmasına rağmen okullar inşaat alanı gibi. Okullardaki tadilat ve inşaat çalışmaları yaz döneminde bitirmeli, kadro sorunları da aşılmalı, yeni eğitim ve öğretim yılına sorunsuz girilmeliydi. Ne yazık ki sayın bakan okulların açıldığı ilk gün sınıfta kaldı” diye konuştu.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Lefke Avrupa Üniversitesi’ne aktarılması konusunu da değerlendiren Bengihan, “Biz bunun bir dayatma olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Sayın bakan seçim sonuçlarında jet-lag olacak”

Yaz saati uygulamasının devamı konusunda alınan kararı da eleştiren Güven Bengihan, bunun aslında bir dayatma olduğunu savunarak, eğitim sisteminin her geçen gün laik demokratik eğitim sisteminden uzaklaştırıldığını söyledi.

Bengihan konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’de yaz saati uygulaması ilk başladığı sıra bu uygulamanın enerji tasarrufunda bulunmak için yapıldığı açıklandı. Ancak süreç içerisinde yapılan bilimsel araştırmalarda bu uygulama ile enerji tasarrufunun olmadığı ortaya çıktı. Bugün de Türkiye’de yaz saati uygulaması bazı kesimlerce tartışılır durumdadır. Ancak Türkiye bu uygulamayı ilan etmeden bizim hükümet hiçbir araştırma yapmadan, tamamen şirin görünme uğruna genelge yayınlayarak yaz saati uygulamasının devam edeceğini açıklamıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Özdemir Berova ise yaz saati uygulamasının neden devam edeceği sorularına “İnsanlar jet-lag olmasın” diyerek komik bir cevap vermiştir. Ben bunu tamamen toplumla alay etmek olarak yorumluyorum. Sayın Bakan eğitim düzeyi yüksek bir kimsedir, böyle bir açıklama yapmasını normal karşılamıyorum. Sayın Eğitim Bakanı bu almış oldukları kararlar çerçevesinde jet lag’ı seçim zamanı çıkan sonuçlar karşısında yaşayacaktır.”

“Gollifa gibi vatandaşlık dağıtılıyor”

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, vatandaşlıklar konusunda yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Ülkemizde gollifa gibi dağıtılan vatandaşlıklar da bir dayatmadır. Bizim toplum olarak bu dayatmalara boyun eğmememiz ve artık “dur” dememiz gerekmektedir. Bu dayatmalara tepkimizi de sosyal medyadan yorumlarımızla veya kahvehane köşelerinden dedikodu yaparak değil, meydanlarda, sokağa inerek göstermeliyiz.”

“Verimlilik ve liyakat göz ardı ediliyor”

Güven Bengihan, kamudaki atamaları da eleştirdi. Bengihan, “Son zamanlarda yapılan bazı atamalara baktığımızda aile şirketi çalıştırırmış gibi babadan oğla geçen şirketlerdeki düzen uygulanıyor. Atamalarda verimlilik ve liyakat göz önünde bulundurulmuyor” dedi.

Bengihan, ayrıca başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlıkta bakanın görevlendirmesi ile kamu görevlilerinin evlerine yakın dairelere görevlendirildiklerini, bu yapılırken ilgili dairede personel ihtiyacı olup olmadığına bakılmadığını kaydetti.

Bengihan, bu atamaların tamamen partiliyi memnun etme adı altında bir politika olduğunu savundu.

“İrade yok”

Kamuda verimliliği arttırmak için reform yapmak gerektiğini yönündeki söylemleri de değerlendiren Güven Bengihan, “Önce zihinlerimizde reform yapmalıyız” dedi.

Bengihan şunları söyledi: “Adli Yıl açılışında Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Narin Şefik, ‘hukukun korunması ve sağlanması tek başına mahkemelerle olmaz’ dedi. Bu hukukun sağlanabilmesi açısından hükümetlerin de çıkarttıkları yasalarla ve yaptıkları denetimlerle hukuku desteklemeleri gerekir. Yargı bir yere kadar hukuku sağlar ve biriken birçok dava dosyaları var. Dava dosyaları birikmesi demek insanların mahkemelerden beklediği adaletin geç gelmesini sağlamaktadır. Adaletin doğru zamanda doğru yerde işleyebilmesi için hükümet edenlerin de yargı sürecine daha çok katkı koyması yasaları güncellemesi ve denetim organlarını geliştirmesi gerekir. Adli yılın açılışında her geçen gün ülkemizdeki suç ve suçlu sayısının arttığına da işaret edilmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı da ülkemizde her geçen gün yaşadığımız bu kötü gidişatla ilgili ve yapılan yanlış atamalarla ilgili şuanda uygulanmakta olan üçlü kararname yönteminin ne kadar yanlış olduğunu ve bir an önce kamuda reform yapılması gerektiğini dile getirdi. 10 yıldır kamuda reform yapılması gerektiği ile ilgili çalışmaları tamamladık ama hükümet edenler kamu reformunu uygulayacak iradeyi ortaya koyamıyorlar. Şuan mevcut yasalarımız bile ülkedeki tıkanıklığı aşma noktasında yeterlidir güncellenme isteyen yasalar vardır evet ancak disiplini, idari işleyişi ve bürokratik engelleri aşma açısından yeterlidir. Eksiklik bu yasaları uygulayacak olan idarecilerin inisiyatif alamamalarıdır. Ben inanıyorum ki istediğimiz reformu yapalım, ABD’de kamuda uygulanan yasayı buraya getirelim eğer o yasayı uygulayacak olanların zihniyetlerinde verimlilik, liyakat, kaliteli hizmet yoksa kamuda verimlilik beklemek hayalcilikten öteye gitmez. Önce zihinlerimizde reform yapmalıyız.”

“Asgari ücretlinin hayatını idame ettirmesi çok zordur”

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, bugün asgari ücretlinin eline geçen maaşın bin 839 TL olduğunu anımsatarak asgari ücretlilerin, bu maaş ile bu ülke koşullarda hayatlarını idame ettirmelerinin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Hükümetin asgari ücreti arttırma noktasında bir adım atmayacaksa temel tüketim maddelerinin fiyatları ucuzlatması gerektiğini, asgari ücretliyi genelde de halkını koruyucu yönde mali ekonomik politikalar ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Bengihan, “Her geçen gün ülkemizde temel tüketim maddelerinde bir artış söz konusudur. Kazanç TL, temel tüketim maddeleri dövize dayalıdır. Eğitim, sağlık ve konut döviz üzerindendir. Daire kira bedelleri, araba satış ve alışlar döviz üzerindendir. Bu konuda da hükümetin bir önceki hükümetlerden farklı ekonomik politik öngörü yapması gerekmektedir” diye konuştu.