Sağlık merkezlerinde ve odalarında diyetisyen ve psikologlar hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık merkezlerinde ve sağlık odalarında, haftanın belirli günlerinde diyetisyen ve psikologlar hizmet vermeye başladı.
Birçok hastalığın zeminini hazırlayan kötü beslenme ve obeziteyle mücadelenin yanı sıra yaygın koruyucu sağlık hizmetleri ve farkındalık oluşturacak bu uygulamada sivil toplum ve devletin sağlık alanında güzel bir işbirliği örneği olması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “Hastalıklardan korunmak tedavi olmaktan çok daha kolay ve ucuzdur. Bu prensiple koruyucu sağlık anlamında atılan bu adım toplumumuz için büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.