Sağlık merkezlerinde ve odalarında diyetisyen ve psikologlar hizmet vermeye başladı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık merkezlerinde ve sağlık odalarında, haftanın belirli günlerinde diyetisyen ve psikologlar hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır üzerinde çalışılan sağlık merkezlerinde ve sağlık odalarında diyetisyen ve psikolog bulundurma,Türk Diyetisyenler Birliği ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile geçen ay imzalanan protokol uyarınca yürürlüğe girdi.

Birçok hastalığın zeminini hazırlayan kötü beslenme ve obeziteyle mücadelenin yanı sıra yaygın koruyucu sağlık hizmetleri ve farkındalık oluşturacak bu uygulamada sivil toplum ve devletin sağlık alanında güzel bir işbirliği örneği olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “Hastalıklardan korunmak tedavi olmaktan çok daha kolay ve ucuzdur. Bu prensiple koruyucu sağlık anlamında atılan bu adım toplumumuz için büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.