"Sağlık Protokolü yeniden gözden geçiriliyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmaların yapılmasının ardından sona erdi.

Bir sonraki oturum 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

SUCUOĞLU: TÜRKİYE’DEKİ TEDAVİLER SAĞLIK TURİZMİ ALTINDA YPAILIYOR

Genel Kurul’da UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu sağlık konusunda konuşma yaptı.

Sucuoğlu, sigortalı olarak Türkiye’de tedavi gören KKTC vatandaşlarının sağlık turizmi adı altında tedavi aldığı yönünde duyumlar aldıklarını, sağlık turizmi olarak alınan tedaviler için ödenen ücretlerin çok ciddi rakamlar olduğunu, bu sorunun hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğini, büyük mağduriyetler yaşandığını söyledi.

Sucuoğlu, bu konuda bakanlığın girişim başlatmasını istedi.

Konuşmasında aflatoksinin insan ve hayvan sağlığı açısından sıkıntıları dile getiren Sucuoğlu, süt kurumu ile toplanan sütlerin analizlerinin yapıldığını, kuruma gitmeden köylerde tüketilen ürünlerin kontrollerinin yapılıp yapılmadığını, nasıl önlem alındığını sordu.

İthal yem konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Sucuoğlu, ithal edilen zeytinyağı ile ilgili önkoşulların hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Sucuoğlu, kanser ilaçları konusunda da bazı sıkıntılar yaşandığını, bütçe kaynaklı sıkıntıların hızla ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

BESİM: SAĞLIK PROTOKOLÜ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sigortalı hastalar konusunda yıllardır süren bir sıkıntı olduğunu, yıllar önce TC Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandığını ancak otomasyon bitirilmediğinden protokolün devreye girmediğini kaydetti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile Sağlık Bakanlığı arasında teknik ekip oluşturarak protokolü yeniden gözden geçirmekte olduklarını dile getiren Besim, hızlı bir şekilde çalışma yapılmakta olduğunu, birkaç ay içinde sorunun çözüleceğine inanç belirtti.

Aflatoksin konusunun ilgili bakanlıklar tarafından ciddiyetle ele alındığını anlatan Besim, gereken önlemlerin alındığını, huzursuz olunacak bir durum olmadığını, Devlet Laboratuvarında tetkiklerin yapıldığını dile getirdi.

Kanser ilaçları konusunda zaman zaman sıkıntı yaşandığını söyleyen Besim, kısıtlı bütçe nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını, Türkiye’de de ekonomik kriz dolayısıyla aynı sıkıntıların yaşandığını, ilaçlara ulaşımın devlet tarafından sağlanması gerektiği bilinciyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Besim, kanser ilaçlarına yönelik otomasyonun yeniden düzenlendiğini, kaliteli ve kolay erişilebilir hizmetin sunulacağını söyledi.

ŞAHALİ: SÜTTE CİDDİ SORUN YOK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, 29 Kasım’dan bugüne 10 bin 800 ton sütten sadece 133 kilo sütte aflatoksin tespit edildiğini, bunun önemli bir rakam ve ciddi bir sorun olmadığını kaydetti.

İthal edilen tüm hayvan yemlerinin ciddi denetime tabi tutulduğunu söyleyen Şahali, hayvan yemleri ve süt üreten yerlerle ilgili de tüm denetimlerin yapıldığını kaydetti.

Şahali, üreticileri, kırık hayvan yemini ihtiyaç oranında temin edip hızlı kullanmaları yönünde uyardıklarını, eğitim faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini belirtti.

Şahali, aflatoksin konusunda SÜTEK’in Devlet Laboratuvarın teyitleri ile birlikte sıfır toleransla davrandığını, madde tespit edilen sütlerin imha edildiğini, üreticinin kendini koruyabileceği bir durum olmasından dolayı tazminat ödemesi olmayacağını sorunun üretici kaynaklı olduğunu söyledi.

Şahali, sağlık açısından süt ürünlerini tüketenlerin, ölçeğine bakılmaksızın kayıtsız ürünlerin tüketmemesi, ticari unvan taşıyan ürünleri tüketmesi tavsiyesinde bulundu.

Zeytin rekoltesinin beklenenin altında kaldığını söyleyen Şahali, ülkeye giren zeytinyağının gerekli analizlerden geçirildiğini, ithal ürünlerde TC ve AB menşeinin de koşul sayıldığını belirtti.

Şahali, Yedidalga’da yaşanan felaketlere değinerek, uygun ödenek bulunduğu zamanda ödemelerin gerçekleştirilebileceğini, sigorta fonuna bağlı olanların ise ödemelerinin yapıldığını kaydetti.

Ev içi süt ürünleri imalatıyla ilgili yerel yönetimleri içerecek şekilde bir çalışmanın ortaya çıkarılması zorunluluğu olduğunu söyleyen Şahali, kayıtlı işletmelerin mamullerinin sıkı denetim altında olduğunu, tüketicilerin de bu ürünleri tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: "Sağlık Protokolü yeniden gözden geçiriliyor"