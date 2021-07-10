Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi'den İtibaren Koyu Kırmızı Seviyeye Geçilmesi Yönünde Değerlendirme Yaptı

UNFICYP Basın Bürosu aracılığıyla komiteden yapılan yazılı açıklamada, 3. seviye (koyu kırmızı) için ilgili kurallar şöyle açıklandı:

“Seviye 3 (koyu kırmızı):

• Aşılanmamış kişiler, 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi ile (aşılanmamış işçiler ve sağlık sorunları olan kişiler dahil) karşılıklı geçiş yapabilirler.

• Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişi, son aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. aşı) 7 günlük bir negatif hızlı test veya PCR testi ile geçilebilir.

• Aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo ikamet eden kişiler, transit geçiş için 7 günlük negatif hızlı veya PCR testiyle de geçebilirler.”