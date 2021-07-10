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Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi'den İtibaren Koyu Kırmızı Seviyeye Geçilmesi Yönünde Değerlendirme Yaptı

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Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs’taki epidemiyolojik durumu göz önünde bulundurarak acil durum mekanizmasını hayata geçirme ve 12 Temmuz Pazartesi sabahı saat 10.00'dan itibaren seviye 3’e (koyu kırmızı) çıkarma yönünde değerlendirme yaptı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:36
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Sağlık Teknik Komitesi Pazartesi'den İtibaren Koyu Kırmızı Seviyeye Geçilmesi Yönünde Değerlendirme Yaptı

UNFICYP Basın Bürosu aracılığıyla komiteden yapılan yazılı açıklamada, 3. seviye (koyu kırmızı) için ilgili kurallar şöyle açıklandı:

“Seviye 3 (koyu kırmızı):

• Aşılanmamış kişiler, 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi ile (aşılanmamış işçiler ve sağlık sorunları olan kişiler dahil) karşılıklı geçiş yapabilirler.

• Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişi, son aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. aşı) 7 günlük bir negatif hızlı test veya PCR testi ile geçilebilir.

• Aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo ikamet eden kişiler, transit geçiş için 7 günlük negatif hızlı veya PCR testiyle de geçebilirler.”

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:13
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