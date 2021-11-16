Sağlık ve eğitimde tasarruf olmaz!

Konu önerilerde, ‘’Mevsimlik İşçi’’ statüsünde Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanların yasal haklarını alabilmesi için gerekli ödeneklerin bütçede yer alması talep edildi. 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak yeni Asgari Ücret’in açlık sınırının ve enflasyon oranının altında kalmayacak şekilde, seçimden önce belirlenerek uygulanması istendi. Sağlık ve eğitimin, ilaç ve öğretmen ihtiyaçlarının ivedi olarak giderilmesi talep edildi.

Siyasete olan güvenin dibe vurduğu bu süreçte, güvenin yeniden tesisi için, seçim hükümetinin aşağıdaki talepleri ivedi olarak yerine getirmesi istendi.

-TL’nin değer kaybı nedeniyle çalışan ve emeklilerin düşen alım güçlerinin telafi edilmesi,

-Piyasadaki keyfi ve fahiş fiat artışlarının, denetlenerek kontrol altına alınması,

-Devlet’in Kamu ve Özel Sektöre karşı olan mali yükümlülüklerini, gerekli tedbirleri alarak yerine getirmesi,

Devlet hizmetlerinin sürekliliği esas olduğuna göre, bu yükümlülükler mazaret üretmeksizin yerine getirilmesi kaçınılmazdır. Siyasete güvenin sağlanmasının başka bir yolu olmadığını da, vurgulamakta yarar görüyouz.