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“Sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutlayarak sağlık ve huzur dolu bir ömür diledi. 

26 Şubat 2022 Cumartesi 14:14
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“Sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum”
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 
“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.  Saygıdeğer Cumhurbaşkanı nezdinde, tüm Türk milletine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

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