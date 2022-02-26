“Sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı nezdinde, tüm Türk milletine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”