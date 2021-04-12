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SAĞLIK VE KALİTE DENETİMLERİ ÖZEL KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK

Avrupa Komisyonu, hellimi, taklidinin engellenmesi amacıyla sadece Kıbrıs’ta üretilebilecek korumalı ürün olarak tescil etti. Komisyon ayrıca hellimin Kuzey’den ihracını Yeşil Hat Tüzüğü altında mümkün kılacak düzenlemeyi de onayladı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:46
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SAĞLIK VE KALİTE DENETİMLERİ ÖZEL KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK

Hellimin tescilinin onayı ve Yeşil Hat Tüzüğü altında Kuzey Kıbrıs’ta da üretilen hellimin Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ihracını mümkün kılan düzenleme, bugünkü Avrupa Komisyonu’nun Komiserler düzeyinde yer alan toplantısında karara bağlandı.

Düzenlemeler Ekim 2021’de yürürlüğe girecek.

Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasında yer alan habere göre, hellimin PDO olarak tescil edilmesiyle AB ülkelerinde hellimin taklit edilmesi veya ismine zarar verecek faaliyetler yasak sayılacak. Sadece Kıbrıs’ta, geleneksel tarife göre üretilen peynirlere hellim ismi verilebilecek. Haberde bunun Kıbrıs için ekonomik kazanç sayıldığı ifade edildi.

Düzenlemeye göre, ancak Avrupa Birliği hayvan ve halk sağlığı standartlarına uyumlu olan Kuzey’de üretilen hellimin Güney Kıbrıs’a oradan da AB ülkelerine ihraç edilmesine izin verilecek.

Haberde, hellimin tescili ve ihracatıyla ilgili ortak anlayışın 2015’te ortaya çıktığı kaydedildi.

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