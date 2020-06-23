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Sağlıkçılar Başbakanlık önünde eylemde

Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği, Başbakanlık önünde eylem yaptı.

23 Haziran 2020 Salı 12:46
866 Okunma
Sağlıkçılar Başbakanlık önünde eylemde

Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği, Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Hükümetin 1 Temmuz tarihinde ülkeye gelişlerde Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere uygun karar almadan toplum sağlığını riske atmasına, pandemi hastanesinin yapılmamasına ve sağlıktaki eksikliklere dikkat çekildi.

Sağlıkçılar basın açıklamasının ardından Başbakanlık önünden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
EylemGrevSendikal PlatformKıbrıs Türk Tabipleri BirliğiHemşireler Ve Ebeler SendikasıHemşireler Ve Ebeler Birliği
Yorumlar
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Vatandas 2020-06-23 13:04:08

Saglikcilar ciyyak ciyyak bagirir "ACMAYIN KAPILARI SALGINI HORTLATACAKSINIZ, BIZIM BU SALGINLA BASEDEBILECEK BIR SAGLIK SITEMIMIZ YOK" ama dinleyen yok. Politikacilar bir turlu bu isin ciddiyetini anlamiyor, kafalara idrak etmiyor. Acalim da para gelsin diyorlar. Burunlarindan otesini goremeyenler kararlari veriyor malesef. Turkiyedeki salgin butun siddeiyle devam ediyor, ve bu sartlarda acarsak bize de bulasabilir. Toplum sagligiyla resmen Rus ruleti oynuyorlar. Hastalanacaklarin ve oleceklerin gunahi ve sorumlulugu bu kararlari verenlerin olacak, bunu da unutmayin. Goz gore bu belayi tekrardan bu milletin basina sariyorsunuz.

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vatanperver 2020-06-23 15:39:26

Yakinda bu virus oyle bir ortaya cikacak ki nasil onlem alacagimizi sasiracagiz. Tabii bu da beceriksiz siyasilerin yuzunden olacatir. Korkarim kotu gunler bizi bekler.

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