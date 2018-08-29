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Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak

Tıp-İş, KTTB ve KTTO, ek mesai yapmama kararı aldıklarını açıkladı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:08
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak

Tıp-İş, KTTB ve KTTO, ek mesai yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Gerekli tedbirler alınmayıp, tasarruf etme yoluna gidildiği eleştirisi yapan örgütler, "sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur” uyarısında bulundu..

Açıklama şöyle: 
"Bilindiği üzere hükümet ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkış yolunu çalışanların, emekçilerin özlük haklarını budamak ve angarya çalıştırarak gidermekte bulmuştur. 

Kamuoyuna ek mesai krizi olarak yansıyan sorunu işveren olan devlet yetkilileri gereksiz ve devleti külfete sokan uygulama olarak sunmuşlardır. Sağlıkta örgütlü ve diğer ilgili sendikalarda bunun üzerine ek mesai çalışmama kararı almışlardır. Eğer ek mesaiye ihtiyaç yoksa çalışanlar niye hizmet vermek zorundadır?Ek mesailerin denetlenmesi, gereksiz olanların kısıtlanması başka birşeydir –ki bu anlaşılabilir bir tedbirdir- hizmet verildiği halde kesinti yapılması başka bir şeydir. Sağlık hizmetlerinde nöbet (ek mesai) çalışanların isteği değil, verilen hizmetin özelliği bakımından bir zorunluluktur.

Eğer işveren devlet çalışanları mesai dışında bedava çalıştıracaksa da çalışanlar ve sendikaları haliyle tepki koyacak, eylem yapacaktır. 
Sağlık emekçileri diğer paydaş sendikalarla birlikte ek mesai yapmama kararı almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi personel eksikliğinden dolayı vardiyalar ve sağlık hizmetleri daha fazla aksayacaktır. Tüm uyarılarımıza rağmen idare gerekli tedbirleri almamış ve ‘Sağlıktan Tasarruf Etme’ yolunu tercih etmiştir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı hastanelerimizde işler aksayacak, yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Uyarıyoruz sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur. 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası"

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Anahtar Kelimeler:
SağlıkHaberKıbrıs
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Alp 2018-08-29 20:42:03

Bu örgütler bu memleketin içine eden yada edilmesine çanak tutanlar değilmi..Aln işte,memleket yangın yerine döndü,seferberlik ilan dilmesi gündemde ama kalkmış üç tane bencil ve yalnızca cebini düşünen örgüt tehdit savuruyorlar...Ulan aklı evveller hepimiz de ayni geminin içindeyiz,batarsak hepimiz de batarız!

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Doğru Söz 2018-08-29 20:16:34

Evet ülkede kokuşmuşluk en büyük sorundur. Özelde + Devlette. Devlette kurumlar ve dairelerin çoğu siyasilerin daşak yaratıcıları ve yozlaşmış pisliklerin eline de geçmiştir ama iki yanlış bir doğru etmez.
Esas olan adamlarla çalışmaktır. Her yerde de adam kaldı mı bilemiyorum. Sanmıyorum da.
Bir toplumda veya toplulukta haini öldürecem diye topluma veya topluluğa bomba atılmaz. Aptallar atar! Medeni temiz akıllı ülkelerde sadece pislikler temizlenir. KKTC deki sivri zekalılar bomba ile yok eder. Allah'ın verdiğinden fazlası olmaz!

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