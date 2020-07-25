Sağlıkta örgütlü sendikalar Pazartesi açıklama yapacak

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, KKTC Kamu İşçileri Sendikası'nın ortak açıklamasında göre basın açıklaması saat 11.00'de yapılacak.

"Yıllar içerisinde kamu sağlık merkezlerine yeterli yatırımlar yapılmadığı için bir grup hastaya tedavi olanağı sağlanmaya çalışılırken başka bir grup hasta devlet eliyle mağdur edilmektedir" denilen açıklamada, sağlık hizmeti alanların ve verenlerin eksikliklerin etkilerini her gün yaşadığına dikkat çekildi.

Dünyada ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte örgütlerin yaptığı tüm uyarılara rağmen Sağlık Bakanlığı ve Hükümetin kamu sağlık merkezlerinin organizasyonunu uygun şekilde yapmadığı görüşü belirtilen açıklamada, nöroloji servisindeki hastaların yaşadığı soruna da değinildi, şöyle denildi:

"İdare, Covid ile mücadele için ayrı merkezler oluşturmak yerine Alzheimer, inme ve MS gibi önemli bir hasta grubunun tedavi aldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi ve Yoğun Bakım Ünitesi’ni 3 Şubat 2020 tarihinde ani bir kararla; bu hastaların nitelikli hizmet alabileceği koşulları sağlamadan karantina servisine çevirmiştir. Bu nedenle son 6 aydır nöroloji hastalarının tedavisinde aksaklıklar yaşanmaktadır.

1 Temmuz 2020’de başlayan yeniden açılma sürecinin bir sonucu olarak artan vaka sayısıyla nedeniyle 22 Temmuz 2020 tarihinde karantina servisi dolduğu için Sağlık Bakanlığı, Üroloji Servisi’nin boşaltılması talimatını vermiştir. Ancak hastaların ve kamu sağlık çalışanlarının, hastaları riske sokacak bu uygulamaya karşı durması nedeniyle Üroloji Servisi boşaltılmamıştır."