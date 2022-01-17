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“Sağlıkta otomasyon sistemi kurulmalı”

UBP milletvekili adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:00
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“Sağlıkta otomasyon sistemi kurulmalı”
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ÖZEL HABER

UBP milletvekili adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Sağlık sistemindeki eksikliklere dikkat çeken Erişir, “En büyük sorunumuz sağlıktır. Aile hekimi sisteminin kurulması gerekiyor ve otomasyon sistemi kurulmalı. Türkiye de e-nabız sistemi var. Bilgisayarda tıkladığınız anda hasta ile ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu pahalı bir sistem değildir. Türkiye’deki bu sistem ülkemize kolaylıkla uyarlanabilir ve hem halkımız daha iyi sağlık hizmeti alır hem de sağlık sistemi üzerinden ciddi bir yük kalkar” dedi. 

23 Ocak’ta gerçekleşecek olan erken genel seçimde halkımızdan vekâlet istiyorum. Bu zamana kadar meslekte edindiğimiz bilgi birikimlerini halkımızın daha refah günlere ulaşması ve daha iyi hizmet alması için çalışacağız. Yapabileceklerimiz var,  bu ülke için düzelteceğimiz çok şey var. Halkımıza hizmet etmek için bu göreve talibim ve 23 Ocak’ta desteklerini bekliyorum” dedi.

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