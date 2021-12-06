“Sağlıkta şiddeti kınıyoruz”

Odadan yapılan açıklamada, görevi başındayken şiddete maruz kalan hekim, hemşire, ambulans şöförü ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, bu ve benzeri olayların önlenmesi için hastanelerde ve acil servislerde güvenlik önlemlerinin artırılması, şiddeti uygulayan kişilerin de caydırıcı cezai yaptırıma uğraması için düzenlemelerin yapılması ivedilikle talep edildi.

Tabipler Odası, zor koşullarda hizmet veren hekim ve sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı ödenmezken, bu gibi şiddet olayları ve provokatif söylemlerin, bu zor günlerde, kamu sağlık hizmetine gereksinim duyan hastaların hizmet almasını engellediğine de vurgu yaptı.