Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
banner107

“Sağlıkta şiddeti kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde görev başındaki hemşire ve doktorlara yönelik yapılan saldırı ve şiddeti kınadı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 12:35
44 Okunma
“Sağlıkta şiddeti kınıyoruz”
banner108

Odadan yapılan açıklamada, görevi başındayken şiddete maruz kalan hekim, hemşire, ambulans şöförü ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, bu ve benzeri olayların önlenmesi için hastanelerde ve acil servislerde güvenlik önlemlerinin artırılması, şiddeti uygulayan kişilerin de caydırıcı cezai yaptırıma uğraması için düzenlemelerin yapılması ivedilikle talep edildi.

Tabipler Odası, zor koşullarda hizmet veren hekim ve sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı ödenmezken, bu gibi şiddet olayları ve provokatif söylemlerin, bu zor günlerde, kamu sağlık hizmetine gereksinim duyan hastaların hizmet almasını engellediğine de vurgu yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 aylık bebek hayatını kaybetti
19 aylık bebek hayatını kaybetti
Mehmet Erol, YDP'den aday oldu
Mehmet Erol, YDP'den aday oldu
Bu tarihlere dikkat!
Bu tarihlere dikkat!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim