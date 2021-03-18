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Sahada olan basın mensuplarına 2. doz aşılar yapılıyor

Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı aşı programı çerçevesinde ilk doz Kovid-19 aşılarını yaptıran 411 basın çalışanına bugün KTGB Lokali’nde ikinci doz aşılar yapılıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 12:45
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Sahada olan basın mensuplarına 2. doz aşılar yapılıyor

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde basında örgütlü bulunan meslek örgütü, sendika, dernekler; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, BAY-SEN, KTAMS, BASIN-SEN, Dış Basın Birliği, Kameramanlar Derneği, Dev-İş tarafından organize edilen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Lefkoşa’daki lokalinde yer alan aşılama programı kapsamında bugün özel ve kamu kurumlarında çalışan ilk doz aşılarını 18 Şubat’ta yaptıran 411 basın mensubuna Türkiye’den gönderilen Çin menşeli Sinovac aşısının ikinci dozu uygulanıyor.
Basın çalışanlarının aşılanmasını organize eden örgütlerden Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, basın çalışanlarının aşılanma programının iki aşamada yapıldığını hatırlatarak, aşılanma programın birinci aşaması olan 60 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ve mesleklerini dışarda icra eden basın çalışanlarının aşılanmasının bugünkü ikinci doz aşılama ile tamamlanmış olacağını söyledi. 
İkinci aşamada geriye kalan basın çalışanlarının aşılanmasının yapılacağını ifade eden Ali Cansu, Kovid-19 aşısı olmayan basın mensuplarına isimlerini basında örgütlü bulunan meslek örgütü, sendika ile derneklerin sekreterliklerine yazdırmaları çağrısında bulundu.
Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, ikinci aşamadaki aşıların Sağlık Bakanlığı’nın aşı kriterleri de dikkate alınarak, bakanlık tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacağını da kaydetti. 
KKTC’ye Sinovac aşılarını tedarik eden Türkiye Cumhuriyeti’ne ve basın mensuplarının aşılanmasına destek veren Sağlık Bakanlığı’na teşekkür eden Ali Cansu, basın çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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