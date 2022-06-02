Şahali: “Adına reform dediğiniz her şey reform değildir”

ÖZEL HABER

“ADINA REFORM DEDİĞİNİZ HER ŞEY REFORM DEĞİLDİR”

Belediye reformları hakkında açıklama yapan Şahali, “Biz reforma karşı çıkmıyoruz. Adına reform dediğiniz her şey reform değildir. Hükümet göz kararı yeni bir yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Batmış ve uzunca batmakta olan Mağusa Belediyesi var. Uçuıyor diyemeyeceğimiz ama kendi kendine yeten Boğaziçi Belediyesi var. Biri büyük belediye biri küçük belediyedir. Bu iki belediyeyi birleştirdiğiniz zaman daha batmış belediye çıkacak. Neden birleştiriyorsunuz? Soru bundan ibarettir.” Şeklinde konuştu

“ANAYASAYA AYKIRI OLAN KISIMLARI HANGİ MAKSATLA ANLAŞMAYA KOYDUNUZ?”

Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve Mali İş birliği protokolü hakkında açıklama yapan Şahali, “ Böyle bir anlaşmanın içerisinde ekonomik ve mali olmayan konulara yer verilmiş olması ve o yer verilen konuların bizi hiçbir şekilde ekonomik ve mali açıdan daha iyi bir noktaya taşımadığı bir gerçektir. Dolayısıyla protokole dair anlaşmayı ikiye ayırıyoruz. Bir ekonomik ve mali olmayan unsurların bu anlaşmada ne işi var? Anayasamız başta olmak üzere yasalarımıza aykırı olan kısımların hangi maksatla bu anlaşmanın içerisine sokulduğunu soruyoruz. Cevap bekliyoruz. Cevap alırken bizi terbiye edecek üslubu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İMZALANAN ANLAŞMA İLE KIBRIS TÜRK EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE HİZMET ETMİYOR”

Türkiye’nin Kıbrıs’a ilişkin duruşunu eleştirme hakkına sahibiz. Çünkü o duruşun muhataplarıyız. Kimi zaman da mağduruz. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununa ilişkin yaklaşımı Kıbrıs Türkleri hem dünyadan uzaklaştırılıyor hem de ekonomik olarak çökertiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bizim gayrimeşru hükümetle imzaladığı anlaşma Kıbrıs Türk ekonomisinin büyümesine hizmet etmiyor. Türkiye’nin harcayacağı paralar Türkiye’de harcanıyor. Çünkü Türkiyeli iş insanları burada projeler gerçekleştirip kazanılan paraları Türkiye’deki şirket merkezlerine ödeniyor. Bu ülkeye yapılan katkı belki personellerinin beslenme giderleridir. Bu ülkeye kayan herhangi bir kaynak yoktur. Biz sadece o proje bittikten sonra kullanıcı olarak faydalanıyoruz. Türkiye’nin sağladığı bu katkı bu ülkenin eşiğinde sıkı bir denetim ve doğru bir planlamayla kullanılsın. Bu ülkede işçi de ofis çalışanları da diğer unsurlarda faydalansın.