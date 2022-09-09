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Şahali: Anayasa Mahkemesi, herkese haddini bildirdi!

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

09 Eylül 2022 Cuma 10:29
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Şahali: Anayasa Mahkemesi, herkese haddini bildirdi!


ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Programda Anayasa Mahkemesi'nin kararını da değelendiren Şahali, şunları kaydetti:


"Anayasayı yok saymaktan daha büyük bir kaos yoktur. CTP'yi kaos yaratmakla suçlayanlar, CTP'nin müdahil olmadığı bir kaosu görmek durumundadırlar. Biz raydan çıkmış bir treni tekrardan raya oturttuk. Herkes haddini bilecek. UBP herşeyi hiçe saydı. CTP, Hükümet eliyle bozulan düzeni, hukuka dayalı tekrardan düzene koymuştur. Bu mahkemenin kararı çok önemlidir. Öncelik hukuk denildi ve Anayasa Mahkemesi herkese haddini bildirdi. 


"Sayın Tatar, yasayı görmeden 'çok güzel olmuş' dedi"
"Anayasa Mahkemesi'nin önünde seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin yasa duruyor. Bu arada Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası da geçti. Yasa, Cumhurbaşkanı'na gitti. Daha görmeden yasayı beğendiklerini açıkladılar. Meclis'te çalışanlar dahil kimse bu yasanın bütününü görmemişken, yasa geçtikten saatler sonra yasa çok güzel olmuş açıklaması geldi. Yasayı görmeden 'çok güzel oldu' dediler. Sayın Tatar, o yasayı yanında 13 gün bekletti. Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Tatar, hemen ardından yasayı imzaladı ve Resmi Gazete'de yayımladı. Halbuki o 13 gün yasayı inceletebilirdi. Kaosa oynamanın açık bir şeklidir bu."


"CTP, yasayı Pazartesi Meclis'e taşıyor"
CTP'nin Pazartesi günü belediye sayılarının azaltımasını öngören Yasayı mahkemeye taşıyacaklarını belirterek  "Gelin daha kötü sonuçlar doğurmadan hukuk bağlamında bir orta yol bulalım" ifadelerini kullandı. 
Bugün 9.30 itibariyle Başbakan Ünal Üstel ve ortaklarının bundan sonraki sürece dair nasıl bir yol izleneceği konusunda toplantı yapacaklarını bildiklerini belirten Şahali, "Umarım bunu bizim çağrılarımıza kulak vererek yaparlar" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliCTPAnayasa MahkemesiYerel SeçimKKTC
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