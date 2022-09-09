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Şahali: Belediyeler, günlük rutin işlerine devam edebilir!

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

09 Eylül 2022 Cuma 10:35
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Şahali: Belediyeler, günlük rutin işlerine devam edebilir!


ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Programda Belediye Başkanlarının yetkisiz kalmasını da değerlendiren Şahali, CTP'nin şu andaki mevcut yöneticilerin iş güder pozisyonda günlük rutin işler çerçevesinde görevlerini yerine getirebilmeleri konusunda önerileri olduğunu kaydetti.

"Anayasayla belirlenmiş görev sürelerini siz yasayla uzatamazsınız. Bunu net olarak Anayasa Mahkemesi de söyledi" diyen Şahali, "hal böyle iken biz yinede diyoruz ki zorunluluk ilkesi gereğince, görev süresi sona erdi diye yurttaşı mağdur duruma düşürmemek gerekir. Yargı da bunun bu şekilde yaşanmasını ön görmedi zaten. Siz şu an ihale bağlayamazsınız ama maaş ödeyebilirsiniz, çöp hizmetlerine devam edecebilirsiniz, çöp arabanız bozuldu tamir ettirebilirsiniz ama evet o arabayı satamazsınız. Biz bunu söylüyoruz" diye konuştu. 

Şahali, "Bu yerel yönetim hizmetlerinin aksaması anlamına gelmez" diyerek, herkes müsterih olsun. Günlük rutin işlemler devam edebilir" diye konuştu.

 Belediye katkı payları... "Hükümet neyin sözünü verdiğini söylemedi"

Hükümetin dün belediye katkı paylarıyla ilgili söz verdiğini ama her zamanki gibi neyin sözünü verdiklerini açıklamadıklarına dikkat çeken Şahali, konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Devlet kasıtlı olarak ne olabileceği belli olduğu halde, gelirleri düşük göstererek, belediyelerin cebinden para çalıyor. Dün varılan uzlaşı tam da bizim CTP olarak teklif ettiğimiz gibidir. Gelir gider hesaplarında gerçekleşen gelirlerine göre belediyelere katkı aktarılmaya başlanacak. Yasa gücünde kararname hazırlanarak devlet bu kaktıyı yapacak ve ben bunu güvenilir bulmuyorum. Bu hükümetin belediyelere ve belediye çalışanlarına pembe yalanıdır. Bu hükümet, böyle bir konsatrasyonla hareket edemez. Biz bu noktada 51/95 çalışmalarını değiştirmeyi deneyeceğiz elbette. Umarım sözlerini tutarlar."

Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliCTP
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