ŞAHALİ: “BİZ ‘HUKUK TEMELLİ’ BİR ZİHNİYETİN TEMSİLCİSİYİZ”

GÜNDEM KIBRIS

Sabıkalı bir kişinin, kamu yönetimine atanması ve sonrasında Meclis’te yaşanan tartışmalar ile ilgili konuşan Şahali, “Mahkum olmuşların topluma kazandırmak elbette elzemdir. Ama bu bir kamu kurumuna yönetici olarak atanması gerekmemektedir. Sayın Arıklı, ‘yaptım oldu’ zihniyetinin bir benimseyicisidir, bizse ‘hukuk temelli’ bir zihniyetin temsilcisiyiz. Burada düşüncelerimiz farklıdır. Ben Sayın Arıklı’nın bu çıkışını bekliyordum. Popülizm eylemlerin en kolayıdır. Çoğunlukla da popülist eylemleri yapanları felakete sürükler. Biz hiçbir zaman popülizme başvurmadık. Her zaman ayakları yere basan bir siyaset yaptık. Mahkum olmuşların, yaşama tekrardan kazandırılması sorunu, hepimizin sorunudur. Hatalarımızın bedelini hepimiz de öderiz” dedi.