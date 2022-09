Şahali : Bu hükümet karşısında sürekli uyanık olmamız gerekiyor

ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Şahali, Cumhuriyet Meclisi'ndeki durumu da değerlendirdi.

Meclis'te aktif olarak bulunan tek parti olduklarını dile getiren Şahali, "Her ne kadar da iki muhalefet partisi var gibi görünse de aktif olarak Meclis'te her duruma katılım gösteren parti CTP'dir. Biz Meclis Genel Kurulu'nda her zaman aktiftik. Şu anki hükümet sözde. Bizim hükümet dediğimiz yapı vücut bütünlüğü arz etmiyor. Her bakan kendi başına bir hükümet. Böyle bir hal otadayken CTP'nin sorumluluğu çok daha ağır olur. Bu hükümet karşısında sürekli uyanık olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.