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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve milletvekili aday adayı Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artan vakaların ve dünyada devam eden pandeminin bu seçim birçok kısıtlama getirdiğine işaret eden Şahali, “Hem yurttaş bir mesafe koyuyor, biz de insanların sağlığını riske etmemek için bir mesafe koyuyoruz. Bu konuda duyarsız davrananlar elbet var. Çeşitli etkinliklerde öpüşen ve sarılanların olduğunu gördük. Vakaların bugün nasıl arttığı ortadadır. Böyle bir ortamda bu kabul edilebilir değildir. Yurttaşın bize olan ilgisini ve görüşlerimize olan desteğini çok iyi biliyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor” dedi.

Şahali, “Bu ülkede denenmemiş tek bir hükümet modeli kaldı o da CTP’nin tek başına hükümette olduğu dönemdir. Bunun gerçekleşmesini için tam da uygun zamandayız. Bu toplumun geçmişte yaşadıkları, bugün bu toplumun nerede olduğunu, kendini nerede görmek istediğine dair çok ciddi bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.