Şahali: Bugün Ali Bizden’e, Yarın Hepimize

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan “güvenlik gerekçesi” ile Türkiye’ye alınamaması olayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahali, “Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne devlet gibi davranmıyor. Bunu kabullenmek, bunu sineğe çekmek mümkün değildir. Böyle olunca da kendi ayarında görüp, ona göre davranmıyor. Sinirleri alınmış bir Başbakanımız, çocuk sevinci yaşayan bir Cumhurbaşkanımız olsa da, bu devletin bir Anayasa’sı vardır. Bu Anayasa’ya tabii olan herkesin bir sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır. Yurttaşların o yasaların sağladığı haklardan, sonuna kadar faydalanması gereklidir. Yurttaşlar devleti tarafından yalnız bırakılmıştır. Bugün Ali Bizden, yarın hepimiz. Bu işin bir düzene oturtulması şarttır. Ali Bizden, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Sıradan biri değildi. Ali Bizden’in simge bir değeri vardır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti ile bunu konuşabilecek, iradeye sahip bir yönetime ihtiyaç vardır” dedi.