Şahali : “Cenazelerde ve düğünlerde bulunmak meclislerde iyi performans anlamı taşımaz”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve milletvekili aday adayı Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“CENAZELERDE VE DÜĞÜNLERDE BULUNMAK MECLİSLERDE İYİ PERFORMANS ANLAMI TAŞIMAZ”

Dün akşam gerçekleşen PM toplantısında hem aday adaylarını hem de adayları belirlediklerini söyleyen Şahali, çok fazla müracaat olmamasını yadırgayanların çok olduğunu, siyasete ilgi duyulmasının da güzel bir şey olduğunu söyleyerek, “Siyasette kişiler çok hırpalanıyor. Siyasetçinin sürekli itibar erozyonu yaşadığı bir toplumda, insanların cesaretsiz olmasını doğal karşılıyorum. Siyaset ve siyasetçiden umudu kesen toplumlar geleceklerinden çalarlar. Siyasete ilgi duyulması ve siyasetçi olmaya cesaret göstermek iyi bir şeydir. Ancak ülkede herkesin yönetici vasfı elde etmesi mümkün değildir. Cenazelerde ve düğünlerde bulunmak meclislerde iyi performans anlamı taşımaz. Umuyorum genel anlamda hem adayların belirleneceği, hem de kimlerin meclise gönderileceği süreçte değerlendirmeler bireyler üzerinden değil toplumsal değerler üzerinden yapılır” dedi.